Настроить Nas4free для загрузки с него по PXE

Есть необходимость перейти с одной программы тестирования на Moodle. Загвоздка заключается в переводе xml файлов с тестами из старой программы в Moodle. Нужно создать программу, которая переведет тесты из xml в Moodle. В тестах присутствуют картинки и таблицы. Для редактирования ...
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Необходимо настроить Nas4free (написать пошаговую инструкцию, наподобие https://habrahabr.ru/post/244661/), только адаптировав для Nas4free.
Цель - имея в сети NAS на основе Nas4free загружать через PXE Boot систему Windows 10.
(или на базе FreeNAS)
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