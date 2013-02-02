Доработка текстового редактора CKEditor

Необходимо произвести доработку текстового редактора CKEditor согласно прилагаемого ТЗ.

От разработчиков необходимо указание стоимости разработки и сроков. Сроки указывайте с гарантированным запасом. Если срок разработки будет превышен то возможны следующие действия:

- мы разрываем договор работы с написанием отрицательного отзыва и ищем нового исполнителя

- уменьшение суммы разработки с течением времени, например на 10% за каждые просроченные сутки (если разработка будет закончена - положительный отзыв).

Внимательно читайте ТЗ и реально оценивайте свои силы.

Предложения типа "готов сделать" или "сделаю" - не рассматриваются.

Оплата по факту выполнения работ- вы показываете на своем хостинге редактор, мы тестируем его и оплачиваем, затем вы передаете код. Или при помощи безопасной сделки, после просмотра и тестирования выполненной работы.

В процессе разработки мы готовы работать в режиме диалога - любые моменты могут обговариваться и согласовываться, проверка каких-либо этапов выполнения работы может производиться в течении срока ее выполнения.