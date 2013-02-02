Доработка текстового редактора CKEditor

Создать форму заказа обратного звонка для DLE 9.7 (модальное окно) При нажатии на кнопку «Заказать обратный звонок» появляется форма, со следующими полями: 1. Имя 2. Телефон* 3. E-mail 4. Текст сообщения Поле имя — только буквы и цифры Поле мобильный телефон — ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо произвести доработку текстового редактора CKEditor согласно прилагаемого ТЗ.
От разработчиков необходимо указание стоимости разработки и сроков. Сроки указывайте с гарантированным запасом. Если срок разработки будет превышен то возможны следующие действия:
- мы разрываем договор работы с написанием отрицательного отзыва и ищем нового исполнителя
- уменьшение суммы разработки с течением времени, например на 10% за каждые просроченные сутки (если разработка будет закончена - положительный отзыв).
Внимательно читайте ТЗ и реально оценивайте свои силы.
Предложения типа "готов сделать" или "сделаю" - не рассматриваются.
Оплата по факту выполнения работ- вы показываете на своем хостинге редактор, мы тестируем его и оплачиваем, затем вы передаете код. Или при помощи безопасной сделки, после просмотра и тестирования выполненной работы.
В процессе разработки мы готовы работать в режиме диалога - любые моменты могут обговариваться и согласовываться, проверка каких-либо этапов выполнения работы может производиться в течении срока ее выполнения.
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