Скрипт для Instagram

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки128 просмотров
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Здравствуйте.

Ищу человека, который сможет написать скрипт для Instagram.

Скрипт должен уметь делать следующее:

- автоматически "лайкать" посты по заданному хештегу.

- подписываться на рандомные страницы пользователей

Оплата - Webmoney.

В заявке просьба указывать цену и сроки.

P.S. Людям, у которых 50 дней рождений в году просьба не беспокоить.

11 лет назад
invisib1e
Румянцев 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад