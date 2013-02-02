Скрипт для Instagram

приветствую! требуется создать сайт точную копию вот этого http://istradom.ru/ по функционалу.. дизайн есть свой и верстка есть есть скрипт, который, по моему мнению, очень похож на то что требуется реализовать.. вот он http://www.salephpscripts.com/demonstration дело в том ...