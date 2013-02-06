Нужно избавиться от спама

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Веб-программированиеЗавершен4 заявки151 просмотр
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11 лет назад
xxxx2261
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Всё сделал четко, быстро и правильно. Я рада, что в качестве исполнителя выбрала именно его. Спасибо большое, Стас!
+10. Хороший заказчик, никаких проблем. Вежливо, оплата своевременно.