Нужно избавиться от спама

Создать форму заказа обратного звонка для DLE 9.7 (модальное окно) При нажатии на кнопку «Заказать обратный звонок» появляется форма, со следующими полями: 1. Имя 2. Телефон* 3. E-mail 4. Текст сообщения Поле имя — только буквы и цифры Поле мобильный телефон — ...
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Сайт на самописном движке. Постоянно в обсуждениях добавляется спам. Смена каптчи не помогает. Необходимо найти и устранить ошибки.
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