Сделать сложную форму опроса модулем chronoforms4

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки125 просмотров
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Joomla 2.5, ТЗ в ментальной карте, напишите почту, расшарю. Только если вы уверенно работали с chronoforms именно 4 версии.

Пионерам не беспокоить. бюджет может корректироваться

11 лет назад
actionural
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад