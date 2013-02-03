Поправить Watermark

Всем привет.

Есть сайт на cms veppa, в нем имеется реализация наложения текста и картинки на картинку при загрузке, но он что то не работает. Смотрел, пробовал сделать сам, но не получилось, вобщем нужно поправить сделать его таким образом:

В системе при загрузки изображений создается + 2 тубмы этой картинки, нужно чтобы вотермарк накладывался именно на фулл картинку, а тумбы не трогал + в форме отправки изображения есть созданное мной поле cost, если поле cost заполнено, тогда нужно накладывать вотермарк, если нет, то не нужно.

Опишу все подробно, вплоть до самих файлов, знаю какие файлы отвечают за наложение вотермарка и загрузку, но разобраться самому знаний php не хватает.

По срокам не столь важно, до 7 дней, смотрю на цену.

ПС. делать будет на локалке с оригинальным двигом, он бесплатный, мне нужно будет скинуть Т3 по правке файлов.