Поправить Watermark

Веб-программированиеЗавершен1 заявка152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет.

Есть сайт на cms veppa, в нем имеется реализация наложения текста и картинки на картинку при загрузке, но он что то не работает. Смотрел, пробовал сделать сам, но не получилось, вобщем нужно поправить сделать его таким образом:

В системе при загрузки изображений создается + 2 тубмы этой картинки, нужно чтобы вотермарк накладывался именно на фулл картинку, а тумбы не трогал + в форме отправки изображения есть созданное мной поле cost, если поле cost заполнено, тогда нужно накладывать вотермарк, если нет, то не нужно.

Опишу все подробно, вплоть до самих файлов, знаю какие файлы отвечают за наложение вотермарка и загрузку, но разобраться самому знаний php не хватает.

По срокам не столь важно, до 7 дней, смотрю на цену.

ПС. делать будет на локалке с оригинальным двигом, он бесплатный, мне нужно будет скинуть Т3 по правке файлов.

11 лет назад
Ms-Dred
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$20
2 дня
Быстро и оперативно решил поставленную задачу, подсказал еще много всяких нюансов по системе в целом. Вобщем сотрудничеством полностью доволен.
Заказчик просто супер=) Знает точно что хочет, обьясняет доступно! Рекомендую к сотрудничеству1!