Обновить webassyst shop-script

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки103 просмотра
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Сайт давно работает на какой-то версии shop-script.

Ищу того, что обновит на новую версию так чтобы:

- сохранился дизайн

- сохранились все урлы категорий и страниц товаров

- сохранилась вся инфа по товарам

- сохранился дополнительно дописанный функционал, работавший в предыдущей версии

Подробности при личном общении.

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11 лет назад
k_borodin
Дмитрий 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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