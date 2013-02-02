Ищется Yii-программист

Задача – выполнить некоторые доработки битрикса. То что по части дизайнера (правая колонка в ТЗ) – у нас всё готово и нарисовано (почти), поэтому макеты есть, с ними можно работать. ТЗ разделено на две части. Интересует: 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется именно Yii-программист. Бюджет вида ХХХХ$ (с учетом верстки, но без учета дизайна). Работа на фуллтайм, то бишь, у исполнителя не должно быть параллельно никакой основной работы или учебы, иначе караул.
Что нужно. Нужна довольно непростая разработка "под ключ", без учета дизайна. Проект представляет из себя рейтинг разных тематических сайтов, разбитых по категориям. У каждого из оных сайтов имеется свой профиль, внутри которого юзеры могут оставить на него отзыв с оценками или же обсудить на мини-форуме (точнее неком подобии чана). Каждый из отзывов проверяется модератором перед публикацией. Каждый из отзывов можно откомментировать. Оценки из каждого отзыва влияют по общий балл сайта. Критерии оценок разнятся в зависимости от категории. У каждого из зарегистрированных юзеров есть карма, которая в свою очередь тоже влияет на балл сайта. На первый взгляд звучит не так уж страшно, но полное ТЗ довольно большое. Много мелочей.
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