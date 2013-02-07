Прописать выпадающее меню в теме на Wordpress

Задача – выполнить некоторые доработки битрикса. То что по части дизайнера (правая колонка в ТЗ) – у нас всё готово и нарисовано (почти), поэтому макеты есть, с ними можно работать. ТЗ разделено на две части. Интересует: 1. ...
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