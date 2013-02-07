Прописать выпадающее меню в теме на Wordpress

Веб-программированиеЗавершен5 заявок180 просмотров
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Необходимо прописать выпадающее меню на сайте. Жду предложения и цены.

WordPress
11 лет назад
AllaModa
Алла 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Serget
Сергей 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Сергей справился с заданием на отлично. Все было сделано в обещанные сроки (очень быстро). Приятно работать с таким ответственным специалистом. Сергей, спасибо!
Отличный заказчик, всё сразу оплатил, всегда был на связи. Рекомендую :)
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