Доработать сайт

Веб-программированиеЗавершен6 заявок180 просмотров
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Всем привет! Очень срочно надо доработать сайт, добавить видео, изменить рисунок и текст. Изменить контакты на сайте. Также изменить цвет основных полосок на сайте, сделать чуть-чуть ярче (пример скину).

Требование к специалисту:

Большой опыт работы

Ответственность (сдача работы в срок)

Наличие программы Skype.

Ссылка на сайт: http://www.tolshinomerplus.kz/index.php

Всю работу расписал в прикрепленном файле.

С уважением,

Сырым

11 лет назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$15
1 день
Отличный специалист! Сделал все качественно и очень аккуратно! Работа на 100 баллов!
рекомендую к сотрудничеству!