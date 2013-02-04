Парсинг данных с сайта на флеш

Необходимо локализовать почти пустой магазин на Zen cart (купленный и установленный шаблон). Локализовать - сделать ТОЛЬКО русский язык. Другие не нужны. Основной шрифт - подобран и есть в наличии (ttf). Сайт - вот тут: antresola.ru Далее будет ...
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Здравствуйте....надо заполучить вот эту базу по подбору автолампы на ваш автомобиль.
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
После выбора автомобиля, пользователь выбирает автомобиль, щелкает по нужной лампе и на выходе артикулы необходимых ламп.
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