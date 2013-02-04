Парсинг данных с сайта на флеш

Размещав задачу на бирже, я был уверен, что ее либо никто не сделает, либо это будет стоить денег...уже готовился набирать людей и набивать вручную. Вечером, спутся пару часов после принятия Виктором задания , пришел дам - долгожданный результат. Все четко и даже больше. Сейчас "отхожу от увиденного. Занавес :) П.С. Задачи типа парсинг - сразу только к Виктору, буду рекомендовать всем.