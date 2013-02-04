Добавить яндекс карту на сайт недвижимости

нужно на главной странице gel-evrostroy.com

вместо существующей карты города и блоком под ней с показом объектов в районе

сделать такую яндекс карту как на образце

http://gelendzhik.vestum.ru/items/1

сейчас в админке сайта при заведении нового объекта мы заполняем поле " адрес "

на основании этого адреса объекты должны появляться на карте

только в нашем варианте при выборе объекта на карте

под картой должно появляться полное описание объекта - его страница в каталоге

CMS на php