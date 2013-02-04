Добавить яндекс карту на сайт недвижимости

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно на главной странице gel-evrostroy.com

вместо существующей карты города и блоком под ней с показом объектов в районе

сделать такую яндекс карту как на образце

http://gelendzhik.vestum.ru/items/1

сейчас в админке сайта при заведении нового объекта мы заполняем поле " адрес "

на основании этого адреса объекты должны появляться на карте

только в нашем варианте при выборе объекта на карте

под картой должно появляться полное описание объекта - его страница в каталоге

CMS на php

11 лет назад
krok2008
Максим 
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Astraller
Алексей 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель . задачу понял правильно и выполнил в кратчайший срок . качественно . Всегда был на связи . все пожелания по ходу проекта реализовывал моментально . Я очень доволен сотрудничеством
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата.
  • Похожие заказы

  • Локализация ZEN Cart

    Необходимо локализовать почти пустой магазин на Zen cart (купленный и установленный шаблон). Локализовать - сделать ТОЛЬКО русский язык. Другие не нужны. Основной шрифт - подобран и есть в наличии (ttf). Сайт - вот тут: antresola.ru Далее будет ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать битрикс

    Задача – выполнить некоторые доработки битрикса. То что по части дизайнера (правая колонка в ТЗ) – у нас всё готово и нарисовано (почти), поэтому макеты есть, с ними можно работать. ТЗ разделено на две части. Интересует: 1. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обновить webassyst shop-script

    Сайт давно работает на какой-то версии shop-script. Ищу того, что обновит на новую версию так чтобы: - сохранился дизайн - сохранились все урлы категорий и страниц товаров - сохранилась вся инфа по товарам - сохранился дополнительно дописанный функционал, работавший в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсинг данных с сайта на флеш

    Здравствуйте....надо заполучить вот эту базу по подбору автолампы на ваш автомобиль. http://am_application.osram.info/publish/index_en.html После выбора автомобиля, пользователь выбирает автомобиль, щелкает по нужной лампе и на выходе артикулы необходимых ламп.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать сайт

    Всем привет! Очень срочно надо доработать сайт, добавить видео, изменить рисунок и текст. Изменить контакты на сайте. Также изменить цвет основных полосок на сайте, сделать чуть-чуть ярче (пример скину). Требование к специалисту: Большой опыт работы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищется Yii-программист

    Ищется именно Yii-программист. Бюджет вида ХХХХ$ (с учетом верстки, но без учета дизайна). Работа на фуллтайм, то бишь, у исполнителя не должно быть параллельно никакой основной работы или учебы, иначе караул. Что нужно. Нужна довольно непростая ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить Watermark

    Всем привет. Есть сайт на cms veppa, в нем имеется реализация наложения текста и картинки на картинку при загрузке, но он что то не работает. Смотрел, пробовал сделать сам, но не получилось, вобщем нужно поправить сделать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно доработать мебельный сайт на движке hostcms

    1. мне нужно на сайте сделать выбор тканей и расцветок фасадов как здесь http://stolmart.ru/katalog/uglovye-divany/uglovoj-divan-lira-1400 a) цена меняеться от категории ткани б) в категориях тканей присутствуют все определёные для этой категории ткани образцы, но в диваны из этих категорий ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад