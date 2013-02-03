Работа для Wordpress программиста

Работа заключается в том, чтобы закончить интеграцию PayGate с WPMUDEV Pro Sites Plugin:

http://premium.wpmudev.org/project/pro-sites/

PayGate это южно корейский процессинг платежей:

http://paygate.net/paygateEn/main/main.php

Код для админки по большому счёту завершён. Но код для фронтенда должен быть изменён и отлажен в соответствии с требованиями.

Есть 7 задач, которые нужно выполнить для завершения проекта. Напиши есть ли у вас опыт в разработке плагинов для WP ?