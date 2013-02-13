Парсер для сайта

$1000
Веб-программированиеЗавершен7 заявок280 просмотров
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Необходимо написать парсер сайта, парсер будет не только парсить данные но и выполнять некоторые функции и отправлять результаты по ним на сервер, которые будет сохранять в файл. Сайт с которым предстоит работа, написан на яве!

11 лет назад
unviz
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 лет назад
$800
14 дней
Человек порадовал своей работой. Сделал все быстро и качественно. Работа сделана на все 100. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен полностью. Очень четкое ТЗ, своевременные ответы на мелкие вопросы, в договоренный срок был на связи, сразу проверил и принял проект. Приятно работать с такими заказчиками. Оценка 10 баллов!
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