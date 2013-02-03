Усовершенствовать smarty-шаблон

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка106 просмотров
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Здравствуйте!

Сейчас smarty выводит и категории и подкатегории и элементы в равных условиях, а нужно, чтобы переменная имеющая тип категории обрабатывалась по одному и соответственно выводилась по одному, а элементы категории выводились по другому. Иными словами требуется изобразить вложенность и нуэно это заложить в шаблоне.

Все оговаривается по скайпу upravaro

Требование: готовность работать сейчас, знание smarty

11 лет назад
upravaro
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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