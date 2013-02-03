JS, ключевые слова при переходе с google

Нужен JS который будет в переменную передавать какой поисковый запрос ввел польователь после чего он перешел на страницу

скрипт не должен быть привязон к домену

пример:

я в google ввел слово "молоко"(или др.)

в результате поиска я перешел на свой сайт где установлен JS который определил что пользователь ввел слово "молоко" в поисковой строке

оплата по факту