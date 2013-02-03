Интеграция Opencart - 1C

Необходимо выполнить анимацию ковбоев - дуэли. Картинки-спрайты все готовы, логика и последовательность после переписки. От кандидата требуются навыки работы в одном из html5 javascript фреймворков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист по интеграции 1с 7.7 (!) --- Opencart 1.5.x (версия любая, которая лучше подойдёт)
Жду предложений.
Просьба откликаться только тех кто уже проделал данную процедуру ранее.
Без опыта - не беспокоить.
Обязательно указывайте стоимость и сроки.
Предоплат не делаю.
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