Оптимизация сайта

Необходимо выполнить анимацию ковбоев - дуэли. Картинки-спрайты все готовы, логика и последовательность после переписки. От кандидата требуются навыки работы в одном из html5 javascript фреймворков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно оптимизировать код с цель ускорения загрузки сайта.
Код сайта должен оставаться валидным и без ошибок.
Будет проверятся работа такими сервисами:
http://media4x.com/site-optimizer/ru/
сервисы на скорость загрузчик сайта.
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