Оптимизация сайта

Веб-программированиеЗавершен4 заявки197 просмотров
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Нужно оптимизировать код с цель ускорения загрузки сайта.

Код сайта должен оставаться валидным и без ошибок.

Будет проверятся работа такими сервисами:

http://media4x.com/site-optimizer/ru/

http://validator.w3.org

сервисы на скорость загрузчик сайта.

11 лет назад
tom_gruz
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$50
1 день
C задачей справился быстро и качественно, скорость сайта улучшилась. Дополнительно выполнил еще пару задач, сказал в качестве бонуса (приятно). Консультировал в телефонном режиме. Планирую дальнейшее сотрудничество по оптимизации сайта для поисковика.
Отличный заказчик=)Знает что хочет, приятно работать! Рекомендую к сотрудничеству!
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