Генератор кораблей для морского боя

Необходимо выполнить анимацию ковбоев - дуэли. Картинки-спрайты все готовы, логика и последовательность после переписки. От кандидата требуются навыки работы в одном из html5 javascript фреймворков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
скрипт на php
Генератор должен в квадрате 10x10 размещать
1 корабль — ряд из 4 клеток,
2 корабля — ряд из 3 клеток,
3 корабля — ряд из 2 клеток,
4 корабля — 1 клетка.
Корабли не могут касаться друг друга. Каждый корабль нужно строить «в линейку» вертикально или горизонтально.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно оптимизировать код с цель ускорения загрузки сайта. Код сайта должен оставаться валидным и без ошибок. Будет проверятся работа такими сервисами: http://media4x.com/site-optimizer/ru/ http://validator.w3.org сервисы на скорость загрузчик сайта.Завершен11 лет назад
- $250
Требуется разработать API-manager для управления приемом и передачей данных по API, - Установка времени задержки - Выбор конкретной API - Возможность добавлять новые данные Проект необходимо постоянно дорабатывать, добавлять новые API и т.д.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать парсер ( на php). Необходимо сохранить полученные данные в базу mysql ... в базе должно быть 3 таблицы: 1 содержит информацию о видео(название, описание, код видео) 2 список категорий 3 связь видео и категории детально в перепискеВеб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
Работа заключается в том, чтобы закончить интеграцию PayGate с WPMUDEV Pro Sites Plugin: http://premium.wpmudev.org/project/pro-sites/ PayGate это южно корейский процессинг платежей: http://paygate.net/paygateEn/main/main.php Код для админки по большому счёту завершён. Но код для фронтенда должен быть изменён и отлажен в соответствии ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- И чтобы человек мог зарегаться в магазине и у него была история покупок и личный кабинет (вывести нужные модули и все сделать).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо создать функционал сайта с админпанелью по тз, аналог autocomplekt ин. уа. 7105751Закрыт11 лет назад
- $15
Нужен JS который будет в переменную передавать какой поисковый запрос ввел польователь после чего он перешел на страницу скрипт не должен быть привязон к домену пример: я в google ввел слово "молоко"(или др.) в результате поиска я перешел ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо написать парсер сайта, парсер будет не только парсить данные но и выполнять некоторые функции и отправлять результаты по ним на сервер, которые будет сохранять в файл. Сайт с которым предстоит работа, написан на яве!Завершен11 лет назад
Здравствуйте,уважаемые фрилэнсеры. Нужно внести изменения в сайт. Сам сайт: http://cheldip74.ru/ Тз в приложении. Интересует цена - срок. Предоплат нет,все только по факту. Жду ваших заявок.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад