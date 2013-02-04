Создание шаблона (J-2.5) и функционала для сайта

Роман великолепно справился с моим заданием (местами весьма непростым). Все правки вносились без лишних вопросов. Т.к. сроками я особо не ограничивал, то получилось скорее качественно, нежели быстро :) Что мне и нужно было, в конечном итоге. Роман - человек интеллигентный и скромный; вся его красота раскрывается, когда заходишь внутрь сайта (за кулисы, так сказать) и понимаешь, какой огромный труд проделан и какие массивы данных и информации аккуратно, с любовью расположены им на своих местах. Содержать такой сайт и управлять им - одно удовольствие. Рекомендую как адекватного, трудолюбивого и исполнительного фрилансера. И ещё немаловажный фактор в пользу Романа: он практически всегда в он-лайне (даже если нет, то ответит с мобильника). Для данного сервиса это огромный плюс :) Спасибо за работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!