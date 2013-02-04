Создание шаблона (J-2.5) и функционала для сайта

$100
Веб-программированиеЗавершен1 заявка144 просмотра
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Нужно натянуть готовый дизайн на джумлу 2.5

Сделать навороты:

- каталог услуг;

- калькулятор с подгрузкой данных их каталога;

- фотогалерею;

- формы отправки с сайта, опросы и др. мелочи.

Расположить всё красиво, протестировать весь функционал во всех браузерах (Opera, FM, IE, Chrome, Safari) и на всех типах устройств (от смартфонов до ПК).

11 лет назад
an-224
Олег 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад
$100
7 дней
Роман великолепно справился с моим заданием (местами весьма непростым). Все правки вносились без лишних вопросов. Т.к. сроками я особо не ограничивал, то получилось скорее качественно, нежели быстро :) Что мне и нужно было, в конечном итоге. Роман - человек интеллигентный и скромный; вся его красота раскрывается, когда заходишь внутрь сайта (за кулисы, так сказать) и понимаешь, какой огромный труд проделан и какие массивы данных и информации аккуратно, с любовью расположены им на своих местах. Содержать такой сайт и управлять им - одно удовольствие. Рекомендую как адекватного, трудолюбивого и исполнительного фрилансера. И ещё немаловажный фактор в пользу Романа: он практически всегда в он-лайне (даже если нет, то ответит с мобильника). Для данного сервиса это огромный плюс :) Спасибо за работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо за проект!Все отлично.
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