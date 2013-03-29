Создание сайта под Joomla

Необходимо создать сайт-магазин под Joomla на основе разработанного дизайна (формат PSD) и прописанного тех задания. Разместить готовый сайт на сервере. Дизайн и тех задание в прикрепленных файлах (формат PSD вышлю исполнителю по электронной почте).

Требования:

- Качественная и аккуратная верстка

- Точное соблюдение тех задания. Все необходимые (возможные) изменения в тех задании обязательно согласовывать.

- Соблюдение оговоренных сроков на разработку

Пожалуйста, укажите стоимость и продолжительность работы.

Спасибо!