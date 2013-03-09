Требуется грамотно написать .htaccess

Имеются полные ссылки такого типа:

1. Если категория товаров, тогда http://site.com/index.php?categoryID=304

В данном случае все категории обозначаются цифрами в конце после равно, в данном случае 304.

2. Если товар, тогда ссылка имеет вид, http://site.com/index.php?ukey=product&productID=3637

В данном случае товар имеет номер 3637.

Задача написать правильный .htaccess, который бы не влиял на поисковики как дубликаты ссылок, а только перенаправлял при конкретной ссылке введеной в ручную.

т. е. Человек в браузере пишет, site.com/f/304 и переходит на ссылку http://site.com/index.php?categoryID=304

или пишет site.com/s/3637 и переходит на http://site.com/index.php?ukey=product&productID=3637

Прошу заметить, синтаксис f - означает категорию, а синтаксис s после site.com/ - означает товар.

Также требуется написать:

Постоянные правила ссылок, иногда будут акции

и ссылка введеная в браузере site.com/p/akciya перейдет на ссылку http://site.com/shop/index.php?ukey=auxpage_akciyadniya

В данном случае не требуется автоматизма, просто переадресация одной ссылки на другую.