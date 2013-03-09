Необходимо на движке OpenCart версия ocstore_v1.5.3.1 исправить ошибки при оформлении заказа через корзину и слегка доработать её. Необходимо чтобы при нажатии купить выплывала корзина и в последствие клиент мог либо продолжить покупки либо перейти к ...
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Требуется грамотно написать .htaccess
Имеются полные ссылки такого типа:
1. Если категория товаров, тогда http://site.com/index.php?categoryID=304
В данном случае все категории обозначаются цифрами в конце после равно, в данном случае 304.
2. Если товар, тогда ссылка имеет вид, http://site.com/index.php?ukey=product&productID=3637
В данном случае товар имеет номер 3637.
Задача написать правильный .htaccess, который бы не влиял на поисковики как дубликаты ссылок, а только перенаправлял при конкретной ссылке введеной в ручную.
т. е. Человек в браузере пишет, site.com/f/304 и переходит на ссылку http://site.com/index.php?categoryID=304
или пишет site.com/s/3637 и переходит на http://site.com/index.php?ukey=product&productID=3637
Прошу заметить, синтаксис f - означает категорию, а синтаксис s после site.com/ - означает товар.
Также требуется написать:
Постоянные правила ссылок, иногда будут акции
и ссылка введеная в браузере site.com/p/akciya перейдет на ссылку http://site.com/shop/index.php?ukey=auxpage_akciyadniya
В данном случае не требуется автоматизма, просто переадресация одной ссылки на другую.
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