Доработать корзину в OpenCart

$30
Веб-программированиеЗавершен5 заявок218 просмотров
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Необходимо на движке OpenCart версия ocstore_v1.5.3.1 исправить ошибки при оформлении заказа через корзину и слегка доработать её.

Необходимо чтобы при нажатии купить выплывала корзина и в последствие клиент мог либо продолжить покупки либо перейти к оформлению заказа

При оформлении заказа запрашивало только такие поля как :

ФИО

контактный телефон

Город

эл. почта

адресс сайта http://zakvaska.biz

OpenCart
11 лет назад
rEDDIS
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Alex_Neo
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Спасибо! Работа выполнена в срок. Оценка отлично.
Четкое задание, оплата в срок!
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