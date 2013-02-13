Доработать корзину в OpenCart

Необходимо на движке OpenCart версия ocstore_v1.5.3.1 исправить ошибки при оформлении заказа через корзину и слегка доработать её.

Необходимо чтобы при нажатии купить выплывала корзина и в последствие клиент мог либо продолжить покупки либо перейти к оформлению заказа

При оформлении заказа запрашивало только такие поля как :

ФИО

контактный телефон

Город

эл. почта

адресс сайта http://zakvaska.biz