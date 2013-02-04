Коррект. скрипта для разбора xml файла (OpenCart)

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Структура таблиц от OpenCart
существует скрипт exchange1c.php (приложен как txt)
который разбирает xml файл с выгрузкой из 1с.
нас интересует 1 единственное поле
"Описание"
(кусок из initproduct)
'description' => isset($product['description']) ? trim($product['description']): (isset($data['product_description'][(int)$this->config->get('config_language_id')]['description'])? $data['product_description'][(int)$this->config->get('config_language_id')]['description']: ''),
сейчас описание просто записывается в таблицу, необходимо чтобы проводилась проверка на наличие такой структуры:
!!!
+++параметр1===значение1
+++параметр2===значение2
...
+++параметрN===значениеN
!!!
собственно описание в несколько строк
если структуры нет (идет просто голое описание) - следующее пропускаем.
если есть структура:
удаляем из oc_w_additional_fields поля связные по product_id (очищаем старую информацию)
из структуры заполняем таблицу следующим образом (кусок дампа):
INSERT INTO `oc_w_additional_fields` (`field_id`, `field_name`, `field_value`, `product_id`, `status`, `date_added`) VALUES ('1', 'параметр1', 'значение1', '65', '1', '0000-00-00 00:00:00');
INSERT INTO `oc_w_additional_fields` (`field_id`, `field_name`, `field_value`, `product_id`, `status`, `date_added`) VALUES ('2', 'параметр2', 'значение2', '65', '1', '0000-00-00 00:00:00');
естественно не забываем про field_id, product_id, остальные поля не трогаем
в описание товара записываем только то что идет после завершающих "!!!" структуры.
в "параметр" и "значение" могут быть завернуты куски html.
предоплаты нет.
от вас - кусок кода (собственных знаний не хватает) + комментарий куда вставить, от меня - 20$ + привлечение в дальнейшем для мелкой помощи, либо если сработаемся - для плановой доработки всего проекта.
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