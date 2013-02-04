Коррект. скрипта для разбора xml файла (OpenCart)

Структура таблиц от OpenCart

существует скрипт exchange1c.php (приложен как txt)

который разбирает xml файл с выгрузкой из 1с.

нас интересует 1 единственное поле

"Описание"

(кусок из initproduct)

'description' => isset($product['description']) ? trim($product['description']): (isset($data['product_description'][(int)$this->config->get('config_language_id')]['description'])? $data['product_description'][(int)$this->config->get('config_language_id')]['description']: ''),

сейчас описание просто записывается в таблицу, необходимо чтобы проводилась проверка на наличие такой структуры:

!!!

+++параметр1===значение1

+++параметр2===значение2

...

+++параметрN===значениеN

!!!

собственно описание в несколько строк

если структуры нет (идет просто голое описание) - следующее пропускаем.

если есть структура:

удаляем из oc_w_additional_fields поля связные по product_id (очищаем старую информацию)

из структуры заполняем таблицу следующим образом (кусок дампа):

INSERT INTO `oc_w_additional_fields` (`field_id`, `field_name`, `field_value`, `product_id`, `status`, `date_added`) VALUES ('1', 'параметр1', 'значение1', '65', '1', '0000-00-00 00:00:00');

INSERT INTO `oc_w_additional_fields` (`field_id`, `field_name`, `field_value`, `product_id`, `status`, `date_added`) VALUES ('2', 'параметр2', 'значение2', '65', '1', '0000-00-00 00:00:00');

естественно не забываем про field_id, product_id, остальные поля не трогаем

в описание товара записываем только то что идет после завершающих "!!!" структуры.

в "параметр" и "значение" могут быть завернуты куски html.

предоплаты нет.

от вас - кусок кода (собственных знаний не хватает) + комментарий куда вставить, от меня - 20$ + привлечение в дальнейшем для мелкой помощи, либо если сработаемся - для плановой доработки всего проекта.