Wordpress plugin для ArcGis

требуется разработать wordpress plugin (который можно устанавливать и настраивать стандартным способом)

Входная информация от пользователя - lot/plan и возвращать или ссылку на shape file или json- представление этого файла в базе данных.

Идеальный исполнитель для этого проекта имеет опыт с arcgis и разработкой плагинов для wordpress