Drupal 7 - сайт-визитка

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки192 просмотра
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Есть html верстка сайта визитки, необходима установка сайта на drupal 7, установка модулей для поисковой оптимизации сайта.

Drupal
11 лет назад
BRAINKIT
Сергей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vinsent009
Максим 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
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