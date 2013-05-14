Создание сайта для трудоустройства

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Системы управления (CMS)Завершен6 заявок259 просмотров
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Здр! дамы и господа

Если есть сложности в исполнении какого то пункта в ТЗ можно обговорить как упростить данную задачу

Все вопросы на: [email protected]

11 лет назад
fed_y
42 годаАзербайджан
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
vovasl
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
11 лет назад
$420
20 дней
Спасибо большое за сделанную работу... постоянно в сети, выполнил даже те пожелания которые небыли уговорены в ТЗ... Качественно и быстро СОВЕТУЮ!!!!
Заказчик четко поставил задачу, все возникающие вопросы разъяснены. Оплата вовремя, без задержек. Рекомендую.