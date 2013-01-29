Перенос сайта с cms на modx

Здр! дамы и господа Если есть сложности в исполнении какого то пункта в ТЗ можно обговорить как упростить данную задачу Все вопросы на: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
выбрали hc.ru . www.mosrest.ru
Сайт нужно перенести с самодельной cms на стандартную и бесплатную modx
Новый сайт будет на windows хостинге - системные возможности: Хостинг на ОС Windows 2008 R2 (веб-сервер IIS 7.5) с поддержкой ASP, ASP.NET 3.5 и 4, PHP 4 и 5, Perl 5.8, СУБД Microsoft SQL 2008 и MySQL.
Будет windows-хостинг.На старом ничего не менять!Это важно!
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