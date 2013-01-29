Перенос сайта с cms на modx

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки153 просмотра
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выбрали hc.ru . www.mosrest.ru

Сайт нужно перенести с самодельной cms на стандартную и бесплатную modx

Новый сайт будет на windows хостинге - системные возможности: Хостинг на ОС Windows 2008 R2 (веб-сервер IIS 7.5) с поддержкой ASP, ASP.NET 3.5 и 4, PHP 4 и 5, Perl 5.8, СУБД Microsoft SQL 2008 и MySQL.

Будет windows-хостинг.На старом ничего не менять!Это важно!

MODX
11 лет назад
Sitehelpsos
Вызбор 
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
modx-services
Сергей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
79 отзывов(-1)
11 лет назад
$200
4 дня