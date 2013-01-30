Сайт на wordpress: настроить robokassa

Нужно внести правки на 2 сайтах созданных с помощью drupal. 1. Сделать дополнительный уровень меню на внутренних страницах. 2. Внедрить дополнительный уровень пунктов меню, между существующими. т.е. Сделать дополнительную таксономию для товаров – страна (мультивыбор, т.к. товар может в нескольких ...
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Добрый день!
нужен опытный специалист, который быстро и качественно настроит и установит robokassa
для сайта на wordpress
опыт проектов в инфобизнесе — приветствуется
в перспективе возможна работа по настройке плагинов, созданию сайтов и интернет-магазинов
в ответе напишите сроки, стоимость и примеры работ
а также вопросы, которые нужно уточнить
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