Сайт на wordpress: настроить robokassa

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок141 просмотр
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Добрый день!

нужен опытный специалист, который быстро и качественно настроит и установит robokassa

для сайта на wordpress

опыт проектов в инфобизнесе — приветствуется

в перспективе возможна работа по настройке плагинов, созданию сайтов и интернет-магазинов

в ответе напишите сроки, стоимость и примеры работ

а также вопросы, которые нужно уточнить

WordPressСайт на WordPress
11 лет назад
kompasss
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад