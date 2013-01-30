Разобраться и доработать каталог интернет-магазина

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Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки154 просмотра
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CMS ModX Revo + minishop.

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11 лет назад
Rosmebel
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад