Разобраться и доработать каталог интернет-магазина

Нужна универсальная сборка с корректно работающими расширениями для того что бы делать на её основе типовые сайты. Использоваться будет так: распаковал на хостинг, установил, включил нужные модули/плагины, заполнил материалами и текстами, оформил шаблон на основе YouGrids ...