Создать чертежи для производства корпусной мебели в базис мебельщике(карта раскроя, присадка, сборка готового изделия). Есть прорисованные модели. По картинке нужно просчитать размеры будующей коллекции и модулей к ней. Обязателен опыт подобной работы.