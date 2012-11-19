Направление лизинг авто техники. Название продукта SUPER ЛИЗИНГ. Нужно отойти от знака супермена и стилизовать букву S по другому, возможно с использованием слова ЛИЗИНГ, возможно использование полного названия. Старый логотип прикреплен.
- $190Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Направление лизинг авто техники. Название продукта SUPER ЛИЗИНГ. Нужно отойти от знака супермена и стилизовать букву S по другому, возможно с использованием слова ЛИЗИНГ. От исполнителя требуется примерный эскиз. Старый логотип прикреплен.Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Направление организации лизинг автомобилей. Необходимо нарисовать центральную графическую часть, с использованием названия SUPER ЛИЗИНГ, возможно использование сокращение до буквы S. На скриншоте выделена серым квадратом та часть которую нужно изменить. Варианты с использованием "SUPERБЫСТРО, SUPERПРОСТО, ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт10 лет назад
CMS ModX Revo + minishop. Обсуждение в личкеСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
CMS ModX Revo + minishop. ТЗ вышлю в приват.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
CMS ModX Revo + minishop. ТЗ вышлю в приват.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Создать чертежи для производства корпусной мебели в базис мебельщике(карта раскроя, присадка, сборка готового изделия). Есть прорисованные модели. По картинке нужно просчитать размеры будующей коллекции и модулей к ней. Обязателен опыт подобной работы.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Размеры 230х320 и 468х60 Информацию предоставим по запросу.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Интернет магазин на движке Modx + minishop. Нужно доработать ряд моментов.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Есть сайт (верстка html), необходимо сделать для него шаблон для CMS, сделать первичное наполнение на основе предоставленных данных (порядка 10 стр). Направление интернет-магазин. Приоритетно на Modx Существующий сайт предоставляется по запросу.Системы управления (CMS)32 заявкиЗакрыт11 лет назад