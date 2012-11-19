Rosmebel

Столяров Rosmebel

 
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
$190
10 баллов
10 лет назад
Разработать логотип продукта
Задача поставлена четко и ясно. Сотрудничество легкое и приятное. Своевременная оплата. Рекомендую!
Рекомендую! Все четко и профессионально выполнено!
Ответный отзыв
dreamcatcher
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Изготовить два баннера на флеш
Проект оплачен вовремя. Проблем с заказчиком не возникло.
Все грамотно и быстро!
Ответный отзыв
Mars135
Есимов 
50 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$67
10 баллов
11 лет назад
Требуется доработка интернет-магазина на Modx
Пунктуальный заказчик
Все поставленные задачи выполнил. Рекомендую.
Ответный отзыв