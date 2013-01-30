Установка Joomla и настройка шаблона

Системы управления (CMS)Закрыт16 заявок169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется специалист, имеющий опыт работы в Joomla.

Необходимо:

- Установить Joomla версии 2.5 на хостинг.

- Установить и доработать предоставленный мной шаблон (изменить расположение и размерность блоков, добавить пару дополнительных блоков).

- Проверить код шаблона на валидность, при необходимости привести код в соответствие со стандартами.

- Настроить ЧПУ для страниц сайта.

В предложениях прошу указывать цену, сроки и контактные данные.

Joomla
11 лет назад
Lirus
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад