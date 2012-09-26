Нужно сделать 2 баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен15 заявок181 просмотр

Исполнителю высылаю макет сайта, от туда возьмете размеры баннеров. Гамма баннеров должна подходить под дизайн сайта.

1 баннер: Заказ от 2000 руб, шампанское в подарок от 3000 рублей ролл любой в подарок.

2 баннер: 20% скидка в день рождения!

Обязательно указывайте ваше портфолио.

Пишите сюда стоимость + сроки или в icq 293899.

13 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Всё как обычно как нужно и вовремя.
Хороший заказчик, приятно работать.

Заявки фрилансеров

kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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