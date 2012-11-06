требуется исправить баннер, и доработать 2 картинки под требования сайта
Создать баннер по шаблону
Здравствуйте,
Нужно создать баннер по шаблону - www.etest.org.ua/model/example.png
.psd файл, фото девушки-модели, текстовка будет предоставлена дизайнеру.
Баннер нужно сделать сегодня - 20 сентября
Я должен получить готовый .png, .psd и шрифты
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