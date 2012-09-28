Флеш-баннер для сайта

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Завершен20 заявок225 просмотров

Необходимо создать агитационный красивый flash баннер для сайта.

Сразу указывайте цену!

13 лет назад
TheEvroman
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey_Shevthuk
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Сделал прекрасный эффектный баннер! Был удивлен! Всем советую!
Приятно работать с Сергеем! Минимум корректировок по ходу работы, полная и своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Sergey_Shevthuk
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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