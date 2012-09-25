Сделать дизайн 6 изображений для слайдера

Здравствуйте!

Для слайдера (ротатор баннеров), который размещается на сайте необходимо сделать дизайн 6 изображений. С меня конкретные темы и элементы под каждое изображение, с вас простой, но в тоже время стильный дизайн, задача которого "продать".

В комментариях к данному проекту укажите, пожалуйста, стоимость вашей работы (можно за все, либо за каждое изображение в отдельности), а также сроки исполнения.

Если есть похожие работы, то скиньте ссылку на портфолио. Заранее спасибо.