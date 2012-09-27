Баннер 160х60

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок166 просмотров

Требуется разработка анимированного баннера размерами 160х60 для хостинговой Компании.

13 лет назад
masterkz
Дмитрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
$12
1 день
Работа выполнена оперативно и качественно, с учетом всех требований. Рекомендую!
Четкая постановка задачи, предоплата и постоянная обратная связь. Буду рад продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Два баннера для компании

    Требуется сделать два анимированных баннера для компании, занимающейся поставками элетропродукции, размером 468х60 и 234х60. Цвет - кофе с молоком....на фоне - логотип (буква-Ф (файл есть только в .jpg), краткая информация о компании и ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш-баннер для сайта

    Необходимо создать агитационный красивый flash баннер для сайта. Сразу указывайте цену!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Информационный баннер

    $50

    Слайды для сайта http://dev2.odeyalo.in.ua/ текст пулями: разделить предложения отступами, выделить булитами красивенькими фотки на всю ширину слайда, либо логически разделить текст и фотки текст должен быть контрастным Примеры фоток в аттаче. ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка flash-баннера

    Необходима разработка 2х FLASH баннеров 990*90 и 300*250 Раскадровка баннера: в первой его части, к примеру, можно взять звезд европейского футбола (Месси, Роналду, Неймар, Азар, Фергюссон), они там как бы появляются друг ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен flash-баннер для магазина бытовой техники

    $100

    Для сайта http://поволжье-газ.рф/ нужен новый баннер 700x210px вместо этого: http://поволжье-газ.рф/images/ustanovka-konditsionera.swf (этот расположен в самом низу сайта поволжье-газ.рф) т.е. нужен баннер такого же размера и стиля, в котором будет 5 слайдов: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн баннеров

    $50

    Нужен шустрый дизайнер. Задачи - создавать оперативно баннера (gif, flash). Нужен человек, который всегда на месте. Желательно из Киева.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад