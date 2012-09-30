Анимированный баннер

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Завершен24 заявки213 просмотров

Нужно сделать анимированный баннер для сайта - 4 кадра, размер 200х300 px

13 лет назад
egormulyukin
Егор 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
13 лет назад
$10
1 день
C первого раза сделал то, что и хотелось увидеть. Очень понравилось! Добросовестно, учел все пожелания. Молодец! В следующий раз обращусь сразу к Виталию. Рекомендую.
Хороший заказчик, приятно работать.

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sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
13 лет назад

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