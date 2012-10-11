5 баннеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен22 заявки254 просмотра

Требуется сделать 5 баннеров для женского интернет магазина.

Баннеры должны быть статичными.

308x213------> 5 шт

идея баннера обсуждается по факту заявки.

готовы к долгосрочному сотрудничеству.

13 лет назад
zVANz
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Нечасто встречаются талантливые фрилансеры, но это не про Алену. Я в восторге от работы. Делает быстро, качественно, больше половины работы согласовано с первого раза. Я порой не успевала давать задание. Я очень довольна знакоместом и обязательно продолжу работу. Алена, спасибо тебе большое.
Очень хороший человек. Радует, что не приходится много исправлять. Понятные задания, заказчик знает, чего хочет. Своевременная оплата. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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