Разработать логотип, кнопки, баннеры для сайта

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт10 заявок289 просмотров

Есть сайт, который еще делается. Для него надо сделать логотип, баннеры, кнопки, заголовки, разные детали.

Предоплата после утверждения первых нескольких деталей (логотип и пару кнопок).

ТЗ прилагается.

Пишите, после прочтения тз.

13 лет назад
Wood78
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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