Требуется сделать 5 баннеров для женского интернет магазина. Баннеры должны быть статичными. 308x213------> 5 шт идея баннера обсуждается по факту заявки. готовы к долгосрочному сотрудничеству.
Разработать логотип, кнопки, баннеры для сайта
Есть сайт, который еще делается. Для него надо сделать логотип, баннеры, кнопки, заголовки, разные детали.
Предоплата после утверждения первых нескольких деталей (логотип и пару кнопок).
ТЗ прилагается.
Пишите, после прочтения тз.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть макет, который делался для печати. Из него нужно сделать баннер 240х400. И "оживить" цвета, так как для печати они делались не в RGB. Есть макет в TIF. Его прилагаю. Указывайте, пожалуйста, ...Завершен13 лет назад
В молодежном стиле, рекламирующих визовые услуги) Жду предложений.Баннеры17 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется flash-баннер. Размер - 400х180 Сюжет и тексты: - Комнаты в Вологде (возможно какое-то изображение недвижимости. Только с сайта http://vologdainfo.ru/house/leningradskaya.vologda - открываете любой дом, берете оттуда) - ...Завершен13 лет назад
Нужно сделать 4 статичных баннера на основе существующих, размер 239х206 пикселей. Будут другие надписи и в двух баннерах другие картинки, картинки предоставим. Сделать желательно сегодня. Оплата Яндекс.деньги, WMR. Обязательно ...Завершен13 лет назад
Зачит по картинкам смотрим страницу http://firma1.prgmm.ru/ картинка левая нижняя написано в ней Palio - это будет "подбор ксенона" ссылка на страницу центральная картинка будет акции , типа скидка зимой на ксенон 10% ...Баннеры5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте! Для слайдера (ротатор баннеров), который размещается на сайте необходимо сделать дизайн 6 изображений. С меня конкретные темы и элементы под каждое изображение, с вас простой, но в тоже время стильный дизайн, ...Баннеры13 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется разработка анимированного баннера размерами 160х60 для хостинговой Компании.Завершен13 лет назад
Требуется сделать два анимированных баннера для компании, занимающейся поставками элетропродукции, размером 468х60 и 234х60. Цвет - кофе с молоком....на фоне - логотип (буква-Ф (файл есть только в .jpg), краткая информация о компании и ...Баннеры22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать агитационный красивый flash баннер для сайта. Сразу указывайте цену!Завершен13 лет назад