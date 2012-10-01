Нужно сделать анимированный баннер для сайта - 4 кадра, размер 200х300 px
GIF баннер 300х150
Необходим GIF баннер для интернет-магазина.
Размер 300х150, вес не более50 кб.
Реклама для раздела мелкой бытовой техники.
Баннер будет размещаться на pn.com.ua
Товар - http://acmella.com/site/new/id/28486
GIF - т.к. всеядная зараза, флеш режут баннерарезки и на терминальных серверах его тоже часто выключают.
Выбранный исполнитель
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