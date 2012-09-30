Требуется сделать флеш банер, вся инфа в приложениях. Дополнительные фотки кину исполнителю.
Скрипт для флеш-баннера
Срочно
Нужен скрипт для флеш банера, который бы останавливал воспроизведение банера на 30 секунде. (нужно по требованиям гугл едвордс)
Банер успевает 2 с лишним раза вложиться в 30 секунд.
Если нужно отправлю исходник
Заявки фрилансеров
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