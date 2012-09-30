Скрипт для флеш-баннера

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок145 просмотров

Срочно

Нужен скрипт для флеш банера, который бы останавливал воспроизведение банера на 30 секунде. (нужно по требованиям гугл едвордс)

Банер успевает 2 с лишним раза вложиться в 30 секунд.

Если нужно отправлю исходник

13 лет назад
zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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