Изготовление баннеров

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Закрыт21 заявка214 просмотров

Нужно изготовить 3 красивых красочных баннера для сайта skorofotka.ru

1 для рекламы в Одноклассниках 60х75,

1 для рекламы Вконтакте 90х65

1 для рекламы на сайте под шапкой 468х60

Очень хорошо если Вы еще текст поможете составить! ;-)

13 лет назад
reklamno
Жорж 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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