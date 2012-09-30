Изготовление баннеров

Нужно создать 3 баннера для интернет магазина разных размеров(для рекламы на сайтах).Баннеры должны быть приятны для глаза и привлекать аудиторию,адрес интернет-магазина www.noteltop.ru!Сразу пишите стоимость за все 3 или за 1 баннер.