Нужен баннер (Текстиль) (Не флэш, без анимации) Располагаться будет на сайте http://aero-pak.ru/ где-то здесь - http://prntscr.com/g93wb Он должен быть не очень ярким, но в тоже время заметными. Т.е. не ...
Баннер строительной компании
Необходим баннер строительной компании, примеры того что нужно тут http://www.busines-invest.ru с левой стороны узкий баннер, о продаже квартир, нужно сделать такой баннер только новый, хорошего качества, флеш или гиф, не важно. Текст такой же можно брать как на сайте. Сделать нужно 2-х размеров 185*387 и 555*262
Сроки до утра максимум.
Заявки фрилансеров
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