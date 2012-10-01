Баннер строительной компании

Есть флеш банер лежит тут www.ctlz.ru/cat240x400flash2.rar Его будут размещать на одной из площадок и при клике на него нужно чтобы он переходил сюда http://www.zeppelin.ru/products/special_offers/osenniy-listopad-tsen/ сейчас этого не происходит. Нужно это сделать.