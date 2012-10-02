Легкий баннер, нужен прямо сейчас

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Завершен23 заявки219 просмотров

Нужен Gif баннер размером 170*255, будет состоять из 4 картинок сменяющих друг друга и одного текста, все остальное - полет Вашей фантазии. Нужен срочно, поэтому выслушаю предложения и сроки. Повторюсь ничего рисоват не нужно картинки и текст я предоставляю.

13 лет назад
domoxod
Никита 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

VariusX
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$4
1 день
Нужен был анимированный баннер, все сделал быстро и качественно! Большое спасибо!

Заявки фрилансеров

VariusX
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
13 лет назад

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