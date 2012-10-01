Баннер для магазина

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Закрыт11 заявок213 просмотров

Нужно создать баннер для магазина одежды. Размер холста - 4.5 х2 метра.

Суть в том, что на нем будет изображена девушка, которая держит в руках надпись.

Нужно сделать следующее:

1. Если у Вас есть готовая подобная картинка, то просто оккуратно вырежьте её , вынесите на новый слой(перед этим показав мне превьюшку этой картинки). Это изображение должно быть приближенно(максимально) к изображению во вложении.

2. Если нет, то может что получится из картинки в приложении.(её разрешения хватит для широкоформатной печати ?).

Ваши цены и сроки. Спасибо.

13 лет назад
stecker
Виктор 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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