Нужно создать баннер для магазина одежды. Размер холста - 4.5 х2 метра.

Суть в том, что на нем будет изображена девушка, которая держит в руках надпись.

Нужно сделать следующее:

1. Если у Вас есть готовая подобная картинка, то просто оккуратно вырежьте её , вынесите на новый слой(перед этим показав мне превьюшку этой картинки). Это изображение должно быть приближенно(максимально) к изображению во вложении.

2. Если нет, то может что получится из картинки в приложении.(её разрешения хватит для широкоформатной печати ?).

Ваши цены и сроки. Спасибо.