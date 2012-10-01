Необходим баннер строительной компании, примеры того что нужно тут http://www.busines-invest.ru с левой стороны узкий баннер, о продаже квартир, нужно сделать такой баннер только новый, хорошего качества, флеш или гиф, не важно. Текст такой же можно ...
Баннер для магазина
Нужно создать баннер для магазина одежды. Размер холста - 4.5 х2 метра.
Суть в том, что на нем будет изображена девушка, которая держит в руках надпись.
Нужно сделать следующее:
1. Если у Вас есть готовая подобная картинка, то просто оккуратно вырежьте её , вынесите на новый слой(перед этим показав мне превьюшку этой картинки). Это изображение должно быть приближенно(максимально) к изображению во вложении.
2. Если нет, то может что получится из картинки в приложении.(её разрешения хватит для широкоформатной печати ?).
Ваши цены и сроки. Спасибо.
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