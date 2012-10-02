Нужно сделать баннер как в примере (практически один в один). Размеры 200х200px и 200х300px Что нужно исправить: 1. 76800px заменить на 200*200 или 200*300px, а так же слово "Вашего бренда" ...
Баннер для мебельного сайта
офигенно красивый банер как здесь http://www.askona.ru/
суть баннера Врач рекомендует покупать ортопедические матрасы
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