Нужен баннер

Нужно сделать баннер как в примере (практически один в один). Размеры 200х200px и 200х300px

Что нужно исправить:

1. 76800px заменить на 200*200 или 200*300px, а так же слово "Вашего бренда" на "Вашего бизнеса"

2. Сделать ссылку на определенную страницу сайта.

P.S. - Просьба указывать стоимость работы и сроки исполнения. Исходника НЕТ!