Баннеры и логотип для сайта

4 баннера на главную страницу сайта SEMOS-INVEST.RU:

1 - индукционные плиты, должен показывать, что это очень экономичное оборудование, комфортная температура на кухне, картинка на мой взгляд наиболее подходящая у модели TCK070 или как в каталоге на первой обложке ( с овощами)

2 - Посудомоечные машины: на баннере должно быть показано, что 5,3кВт, 220V как отличие от других производителей, 1500 - 1800 тарелок в час, рекуперация тепла, компактность, экономичность

3 - Фритюрницы: Новейшая конструкция, нет аналогов в мире, экономия масла до 70%, точный контроль температуры.

4 - Оборудование из Южной Кореи, Надежность, Экономичность, Новейшие разработки, Лидер в производстве высокотехнологичного оборудования, картинки не знаю какие... надо подумать,

Когда клиенты заходят на сайт, им должен сразу же бросаться в глаза один из этих баннеров, и заинтересовывать их. Какую то информацию нужно разместить на картинке, а какую то написать в левом верхнем углу текстом. Размер баннеров 959 на 221.

Ещё логотип наш SIC.... Надо что то делать, люди называют нас "СИК", как то нехорошо, ассоциация какая то не та, которая должна быть. Надо как то может быть или переделать логотип или ещё что то сделать, чтобы в логотипе было может быть написано "ЭС АЙ СИ". Сейчас на всем оборудовании изображено SIC, и нам приходится плясать пока что вокруг этих трех загадочных букв. На сайте хочется, чтобы логотип был примерно таким, как в приложенных файлах, ну и должно быть "SMART & TECHNOLOGY"

Прошу сообщить возьметесь или нет, и сколько денег... Желательно сделать это все до пятницы, но это не так срочно, как с каталогом и баннером.