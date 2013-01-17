Требуется баннер для рекламы конкурса описанного на странице http://www.allwomens.ru/konkurs.html При создании баннера надо учесть что призы описанные в конкурсе могут меняться и поэтому жестко к конкретным призам привязываться не надо. В будущем в качестве ...
Баннеры и логотип для сайта
4 баннера на главную страницу сайта SEMOS-INVEST.RU:
1 - индукционные плиты, должен показывать, что это очень экономичное оборудование, комфортная температура на кухне, картинка на мой взгляд наиболее подходящая у модели TCK070 или как в каталоге на первой обложке ( с овощами)
2 - Посудомоечные машины: на баннере должно быть показано, что 5,3кВт, 220V как отличие от других производителей, 1500 - 1800 тарелок в час, рекуперация тепла, компактность, экономичность
3 - Фритюрницы: Новейшая конструкция, нет аналогов в мире, экономия масла до 70%, точный контроль температуры.
4 - Оборудование из Южной Кореи, Надежность, Экономичность, Новейшие разработки, Лидер в производстве высокотехнологичного оборудования, картинки не знаю какие... надо подумать,
Когда клиенты заходят на сайт, им должен сразу же бросаться в глаза один из этих баннеров, и заинтересовывать их. Какую то информацию нужно разместить на картинке, а какую то написать в левом верхнем углу текстом. Размер баннеров 959 на 221.
Ещё логотип наш SIC.... Надо что то делать, люди называют нас "СИК", как то нехорошо, ассоциация какая то не та, которая должна быть. Надо как то может быть или переделать логотип или ещё что то сделать, чтобы в логотипе было может быть написано "ЭС АЙ СИ". Сейчас на всем оборудовании изображено SIC, и нам приходится плясать пока что вокруг этих трех загадочных букв. На сайте хочется, чтобы логотип был примерно таким, как в приложенных файлах, ну и должно быть "SMART & TECHNOLOGY"
Прошу сообщить возьметесь или нет, и сколько денег... Желательно сделать это все до пятницы, но это не так срочно, как с каталогом и баннером.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Необходимо создать 2 баннера: баннер 1: 468*60 до 25 кб формат .swf баннер 2 240*400 до 45 кб формат .swf можно формат gif, если позволит вес. ...Завершен13 лет назад
офигенно красивый банер как здесь http://www.askona.ru/ суть баннера Врач рекомендует покупать ортопедические матрасыБаннеры16 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать баннер как в примере (практически один в один). Размеры 200х200px и 200х300px Что нужно исправить: 1. 76800px заменить на 200*200 или 200*300px, а так же слово "Вашего бренда" ...Завершен13 лет назад
Нужно срочно сделать для всех опубликованных на сайте sixinthecity.com акций - gif-баннеры, чтобы развернуть витрину на партнерском сайте. Формат картинки квадратный, на ней тизер акции и размер скидки. Нужно предложение по анимации - ...Завершен13 лет назад
Нужно создать баннер для магазина одежды. Размер холста - 4.5 х2 метра. Суть в том, что на нем будет изображена девушка, которая держит в руках надпись. Нужно сделать следующее: 1. ...Баннеры11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходим баннер строительной компании, примеры того что нужно тут http://www.busines-invest.ru с левой стороны узкий баннер, о продаже квартир, нужно сделать такой баннер только новый, хорошего качества, флеш или гиф, не важно. Текст такой же можно ...Баннеры20 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен баннер (Текстиль) (Не флэш, без анимации) Располагаться будет на сайте http://aero-pak.ru/ где-то здесь - http://prntscr.com/g93wb Он должен быть не очень ярким, но в тоже время заметными. Т.е. не ...Завершен13 лет назад
Нужен баннер (Сувенирная продукция) (Не флэш, без анимации) Располагаться будет на сайте http://aero-pak.ru/ где-то здесь - http://prntscr.com/g93wb Он должен быть не очень ярким, но в тоже время заметными. Т.е. ...Завершен13 лет назад
Нужен Gif баннер размером 170*255, будет состоять из 4 картинок сменяющих друг друга и одного текста, все остальное - полет Вашей фантазии. Нужен срочно, поэтому выслушаю предложения и сроки. Повторюсь ничего рисоват не нужно картинки ...Завершен13 лет назад