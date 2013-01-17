Баннеры и логотип для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки225 просмотров

4 баннера на главную страницу сайта SEMOS-INVEST.RU:

1 - индукционные плиты, должен показывать, что это очень экономичное оборудование, комфортная температура на кухне, картинка на мой взгляд наиболее подходящая у модели TCK070 или как в каталоге на первой обложке ( с овощами)

2 - Посудомоечные машины: на баннере должно быть показано, что 5,3кВт, 220V как отличие от других производителей, 1500 - 1800 тарелок в час, рекуперация тепла, компактность, экономичность

3 - Фритюрницы: Новейшая конструкция, нет аналогов в мире, экономия масла до 70%, точный контроль температуры.

4 - Оборудование из Южной Кореи, Надежность, Экономичность, Новейшие разработки, Лидер в производстве высокотехнологичного оборудования, картинки не знаю какие... надо подумать,

Когда клиенты заходят на сайт, им должен сразу же бросаться в глаза один из этих баннеров, и заинтересовывать их. Какую то информацию нужно разместить на картинке, а какую то написать в левом верхнем углу текстом. Размер баннеров 959 на 221.

Ещё логотип наш SIC.... Надо что то делать, люди называют нас "СИК", как то нехорошо, ассоциация какая то не та, которая должна быть. Надо как то может быть или переделать логотип или ещё что то сделать, чтобы в логотипе было может быть написано "ЭС АЙ СИ". Сейчас на всем оборудовании изображено SIC, и нам приходится плясать пока что вокруг этих трех загадочных букв. На сайте хочется, чтобы логотип был примерно таким, как в приложенных файлах, ну и должно быть "SMART & TECHNOLOGY"

Прошу сообщить возьметесь или нет, и сколько денег... Желательно сделать это все до пятницы, но это не так срочно, как с каталогом и баннером.

13 лет назад
9729235
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$80
4 дня
Баннеры сделаны хорошо, понравились. По поводу логотипа наверно не поняли друг друга. Договорились о скидке.
Все отлично

Заявки фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Баннер для конкурса

    $100

    Требуется баннер для рекламы конкурса описанного на странице http://www.allwomens.ru/konkurs.html При создании баннера надо учесть что призы описанные в конкурсе могут меняться и поэтому жестко к конкретным призам привязываться не надо. В будущем в качестве ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен баннер

    Нужно сделать баннер как в примере (практически один в один). Размеры 200х200px и 200х300px Что нужно исправить: 1. 76800px заменить на 200*200 или 200*300px, а так же слово "Вашего бренда" ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать 30 гиф-баннеров с товарными предложениями

    Нужно срочно сделать для всех опубликованных на сайте sixinthecity.com акций - gif-баннеры, чтобы развернуть витрину на партнерском сайте. Формат картинки квадратный, на ней тизер акции и размер скидки. Нужно предложение по анимации - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер для магазина

    Нужно создать баннер для магазина одежды. Размер холста - 4.5 х2 метра. Суть в том, что на нем будет изображена девушка, которая держит в руках надпись. Нужно сделать следующее: 1. ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер строительной компании

    $50

    Необходим баннер строительной компании, примеры того что нужно тут http://www.busines-invest.ru с левой стороны узкий баннер, о продаже квартир, нужно сделать такой баннер только новый, хорошего качества, флеш или гиф, не важно. Текст такой же можно ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен баннер (Текстиль)

    Нужен баннер (Текстиль) (Не флэш, без анимации) Располагаться будет на сайте http://aero-pak.ru/ где-то здесь - http://prntscr.com/g93wb Он должен быть не очень ярким, но в тоже время заметными. Т.е. не ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен баннер без анимации (Сувенирная продукция)

    Нужен баннер (Сувенирная продукция) (Не флэш, без анимации) Располагаться будет на сайте http://aero-pak.ru/ где-то здесь - http://prntscr.com/g93wb Он должен быть не очень ярким, но в тоже время заметными. Т.е. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Легкий баннер, нужен прямо сейчас

    Нужен Gif баннер размером 170*255, будет состоять из 4 картинок сменяющих друг друга и одного текста, все остальное - полет Вашей фантазии. Нужен срочно, поэтому выслушаю предложения и сроки. Повторюсь ничего рисоват не нужно картинки ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад