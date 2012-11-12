Баннер для http://www.b4b.by/

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен11 заявок177 просмотров

Баннер двух размеров

100*60 и 486*60.

Тема-открытие на сайте раздела посвященного скидкам http://www.b4b.by/skidki/. желательно flash.

13 лет назад
trafim
49 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

wildbanner
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Проект был выполнен в срок. спасибо.
Тз четкое , оплата вовремя , сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

wildbanner
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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